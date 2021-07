Viaduto Beatriz, em Contagem, na Grande BH. Previsão é de que as obras sejam concluídas nos próximos meses (foto: Paola Siman/Transcon)







O Viaduto Beatriz, que fica na Avenida João César de Oliveira sobre a Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será interditado de hoje (28/7) até sábado (31/7) para obras de duplicação.





A previsão é de que as intervenções sejam entregues ainda no segundo semestre deste ano. Cerca de 80 mil veículos passam pelo trecho diariamente. Segundo a Prefeitura de, as obras de reestruturação do chamado Complexo Viário do Beatriz estavam paradas havia mais de um ano e foram retomadas em fevereiro de 2021.A previsão é de que as intervenções sejam entregues ainda no segundo semestre deste ano. Cerca de 80 milpassam pelo trecho diariamente.





A interdição da via começa na noite desta quarta-feira, nos sentidos Belo Horizonte e Betim, para o lançamento de vigas. Veja o cronograma abaixo:





Quarta-feira (28/07): Interdição de 21h às 5h do dia 29/07





Quinta-feira (29/07): Interdição de 21h às 5h do dia 30/07





Sexta-feira (30/07): Interdição de 21h às 7h do dia 31/07





O trecho será sinalizado com materiais reflexivos, iluminação em LED e cones. As placas da operação terão padrão semelhante à da Via 040.





“A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon) orienta os condutores a redobrar a atenção ao trafegar pela Via Expressa neste período. Para evitar retenções em horários de pico, os motoristas devem buscar rotas alternativas na região. Agentes de trânsito farão o monitoramento constante do trecho”, aconselha a prefeitura