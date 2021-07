Contagem distribui antenas corta-pipa para motociclistas e ciclistas

Campanha alerta sobre perigos e distribui antenas corta-pipa para motos e bicicletas (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

É um equipamento relativamente simples, mas que pode salvar uma vida. A antena corta-pipa é uma haste de metal com uma espécie de "gancho" na ponta, que ajuda a cortar linhas de pipa que vêm em direção a motociclistas. Apesar de simples, muita gente não usa. E a ideia, pelo menos em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, é que isso mude até 30 de julho.

Nesta quarta-feira (21/7), as equipes estarão na Rua Durval Alves de Faria, altura do número 2.500, na região da Petrolândia, principal bairro da zona sudoeste do município, das 9h às 11h.

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) aponta que Contagem tem 48.285 motocicletas em circulação.

Brincadeira perigosa

Ainda que empinar pipa seja uma atividade comum da infância, saudável até, existem muitos riscos. Como forma de competição, muitos tentam "cortar" as linhas dos outros e utilizam combinações que podem ser fatais.



A linha com cerol é a mais conhecida. Uma mistura de cola com vidro moído é usada para cortar outras linhas de pipas empinadas.

Já a linha chilena, mais recente, é ainda mais perigosa, já que mistura cola com pequenos pedaços de ferro, tornando o fio tão afiado quanto uma faca.



Apesar de ser crime, a fiscalização não consegue ser efetiva.