Uberaba: mulher é presa e diz que 'tem prazer em praticar furtos'

Antes de ser presa pela PM, a suspeita foi abordada por seguranças de supermercado (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (14/12), quando tentou sair de um supermercado com vários produtos (refrigerantes, pizzas, iogurtes, entre outros), sem pagar. As mercadorias estavam dentro de sacolas e de um carrinho do estabelecimento.