Jovem mata o irmão com tiro no peito e ainda tenta tirar a vida do pai

Jovem (à esquerda na foto) foragido é suspeito de matar o próprio irmão e de tentativa de homicídio contra o pai (foto: Redes Sociais/Divulgação) A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por Marcos Antônio Santos Silva, de 22 anos, suspeito de assassinar a tiros o irmão, Matheus Santos Silva, de 24, e ainda tentar contra a vida do pai, Emerson José da Silva, de 47, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (7/12).

O pai deu entrada na Unidade de Urgência e Emergência à 1h30, segundo informações do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, a 120km de Frutal. "Apresenta perfuração cutânea, sem maiores gravidades. Foi avaliado pelas equipes vascular, toráxica e cirurgia geral, sendo liberado para alta hospitalar na tarde de hoje", diz a nota do hopsital.

Já a outra vítima, de acordo com o boletim de ocorrência da PM de Frutal, foi atingida por um tiro no lado esquerdo do peito e morreu no momento em que era encaminhado para ao Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal.

Testemunhas contaram aos policiais militares que o jovem foi baleado ao tentar defender o pai.

Revólver usado no crime teria sido furtado pelo suspeito

Para cometer os crimes, o jovem teria usado um revólver calibre 32, apontado como a motivação do crime. Segundo relatos de testemunhas à PM de Frutal, o suspeito teria furtado a arma em uma fazenda da cidade, onde ele teria trabalhado recentemente. O dono da propriedade estaria tentando pegar de volta o revólver por intermédio do pai do suspeito.

O delegado regional Fabrício Oliveira Altemar declarou que os crimes estão sendo investigados como homicídio consumado e homicídio tentado. “Vamos começar a ouvir as testemunhas, estamos aguardando o laudo pericial e vamos representar pela prisão do autor”, contou.