Homem é morto a tiros em beco de BH

Polícia suspeita que home tenha sido morto por um desafeto que também mora no Morro do Papagaio (foto: EM/D.A. Press)

Um crime misterioso ainda sem autoria intriga a polícia neste domingo (18/12). Da vítima, morta a tiros, sabe-se apenas que se chama Ronilson. O crime ocorreu no início da tarde de hoje, no Beco Capelinha, no Morro do Papagaio, zona sul de Belo Horizonte.

O que se sabe, até agora, são hipóteses, segundo o sargento Negreiros, da Polícia Militar, que está fazendo o registro da ocorrência na Delegacia Virtual e deverá ser encaminhado ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No local, segundo o militar, as informações são desencontradas. Sabe-se, no entanto, que a vítima tinha uma rixa com um ex-amigo, com quem teria discutido há algum tempo.

Na última semana, quando Ronilson passava de carro pela favela, o rival teria atirado em seu carro e fugido em seguida.

Algumas pessoas contaram que na tarde deste domingo, os dois teriam se encontrado e Ronilson resolveu tirar satisfação, questionando o desafeto, cujo nome ainda não foi identificado, sobre o motivo de atirar contra o seu carro.

O desafeto teria deixado o local dizendo que não queria discutir. No entanto, ele teria voltado e matado Ronilson, fugindo em seguida, tomando rumo ignorado.

Ronilson foi socorrido por populares, que o levaram para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, mas morreu no caminho. O sargento informa que até o momento o que se tem são hipóteses e caberá à Polícia Civil esclarecer a autoria do crime e o caso.