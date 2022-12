Vendedores apontam movimento abaixo do esperado na Feira Hippie de BH

Mesmo com grande movimento e fila nas barracas, feirantes apontaram vendas abaixo do esperado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A uma semana do Natal, a Feira de Artes, Artesanato e Variedades de Belo Horizonte, popularmente conhecida como Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro da Capital, atraiu a população que busca presentes de final de ano neste domingo (18/12).

Mesmo com filas nas barracas e com o horário estendido em uma hora no mês de dezembro, os comerciantes apontaram uma queda nas vendas neste ano. Sheila Brum vende bolsas na feira e disse que as vendas caíram cerca de 30% no Natal de 2022 comparado aos outros anos.

“Foi um bom movimento, mas nada comparado com o que era esperado. Não chegou nem perto do que era na época do Natal em outros anos. E não só neste domingo. Os outros dias da feira neste mês também foram bem abaixo do esperado.”

Sheila aponta que, além da baixa na economia, a concorrência entre os feirantes pode prejudicar as vendas também. “Aqui, a gente concorre muito entre si. Uma barraquinha com a outra.”

Sheila tem uma barraquinha de bolsas na Feira Hippie (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A feira recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo e tem à disposição arte, artesanato, vestuário, alimentação, entre outras variedades. O espaço é dividido em 16 setores, incluindo áreas de alimentação, e conta com cerca de 1.800 expositores.

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou o horário de funcionamento da feira em uma hora nos domingos de dezembro. Segundo a PBH, a mudança teve o objetivo de promover a economia popular às vésperas e no Natal, período em que o comércio fica mais aquecido.

No fim de setembro, o Executivo municipal anunciou que a Feira Hippie de Belo Horizonte passaria a ter um novo layout após debate com feirantes. Formatos foram colocados para votação de forma remota de 26 de agosto a 11 de setembro.

A opção escolhida destina mais espaço entre as barracas para circulação de feirantes e frequentadores. A prefeitura não informou quando o novo layout será implementado.