Feira Hippie de Belo Horizonte terá novo layout após debate com feirantes

Com novo modelo, Feira Hippie volta a ter três pontos de alimentação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A Feira de Artes, Artesanato e Variedades de Belo Horizonte, popularmente conhecida como Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, terá um novo layout. A partir de processo participativo com os representantes dos feirantes na Comissão Paritária da feira, duas propostas de formatos foram elaboradas pela prefeitura da capital mineira.

Conforme comunicado do Executivo nesta quinta-feira (29/9), os formatos foram colocados para votação de maneira remota de 26 de agosto a 11 de setembro. O layout escolhido destina mais espaço entre as barracas para circulação de feirantes e frequentadores, informa a PBH.

“A vencedora, de número 2, recebeu 85% dos votos. A partir de agora, ela servirá de base para as próximas etapas no processo de consolidação do novo layout”, complementa a PBH.

Em abril de 2020 – suspensa por causa da COVID-19 –, a Feira Hippie apostou em uma versão virtual a partir da iniciativa de uma lojista. Em janeiro deste ano, mesmo com os pedidos das autoridades à época para evitar aglomeração e usar máscara, muitos belo-horizontinos foram às compras na tradicional feira que faz parte da programação cultural da cidade há 53 anos.

Agora, ainda sem data para a estreia da nova configuração, os comerciantes estão na expectativa dos próximos passos do processo. Por ora está definido que as barracas de produtos ficarão dispostas em duplas com espaçamento de 1,85m. Já as de alimentação também ficarão em duplas, mas com espaço de 1,20m entre elas, considerando o beiral de 0,60m de cada barraca. O espaçamento entre as duplas é de dois metros.

Além disso, ficou definida a formação de quatro fileiras de barracas em toda extensão da Avenida Afonso Pena e a manutenção de espaço livre de sete metros entre barracas de alimentação e de produtos. As propostas não determinam ainda a localização dos setores de produtos.

Cerca de 60 mil visitantes a cada domingo

Para Marcelo Braga – um dos seis representantes da Comissão Paritária –, a maioria dos expositores considera que o novo layout traz conforto para os visitantes e os trabalhadores. “Sem contar que teremos mais segurança, pois a tendência é evitar a aglomeração, facilitando o acesso do policiamento no local”, inicia.

De acordo com a PBH, a Feira é dividida em 16 setores, com mais de dois mil expositores e cerca de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos. Ela recebe, em média, 60 mil visitantes, a cada domingo, que têm à disposição arte, artesanato, vestuário, alimentação, entre outras variedades.

Três pontos de alimentação

Vale destacar que, com o novo layout, a feira voltará a contar com três pontos de alimentação. Segundo Braga, dois deles ficarão no mesmo local de sempre: na rua Espírito Santo e na Avenida Álvares Cabral. O novo e terceiro local ficará nas proximidades da Avenida Carandaí.





O representante da Comissão Paritária destaca, ainda, que a intenção é sinalizar à prefeitura sobre a necessidade de demarcar as vagas dos expositores. “A nova Comissão Paritária foi eleita no último domingo (25/9). Assim que ela tomar posse, vamos dar início à discussão sobre implantação do layout e, com certeza, solicitaremos a sinalização das vagas no chão, pois, caso contrário, pode virar uma confusão com cada pessoa montando sua barraca onde ela acredita ser o melhor ponto”, finaliza.