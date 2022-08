Feira Hippie: novo layout deve priorizar espaço e visibilidade de barracas

Feira Hippie de BH é a maior feira de artesanato a céu aberto da América Latina (foto: Acervo Belotur)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou o resultado da pesquisa de avaliação do espaço da Feira Hippie nesta quinta-feira (4/8). O levantamento consultou 1.836 feirantes e frequentadores para embasar um novo layout para a feira, realizada tradicionalmente aos domingos na Avenida Afonso Pena, Centro da capital mineira.



De acordo com os participantes do estudo, o desenho deve privilegiar espaço amplo para circulação entre as barracas e a boa visibilidade dos locais de compra.

Foram consultadas pessoas que tenham tido pelo menos um contato com a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades, conhecida como Feira Hippie, na sua atual disposição, implantada em meados de 2020.

O formulário, que ficou aberto de 9 de junho a 7 de julho, é composto de 15 questões. A pesquisa também traçou um panorama do perfil dos consumidores da feira, com indicadores de gênero, faixa etária, escolaridade, ocupação, local de residência e frequência, que são 67% dos respondentes. O perfil dos feirantes inclui gênero e faixa etária, escolaridade e setor de trabalho na feira, responsáveis por 27% das respostas.





Frequentadores e feirantes preferem que espaço e visibilidade sejam priorizados (foto: Secretaria Municipal de Política Urbana - Prefeitura de Belo Horizonte)

Os respondentes foram questionados quanto à satisfação com a setorização dos produtos, facilidade de identificação das barracas, localização dos setores de alimentação, fiscalização, segurança e limpeza da Feira. As questões sobre a definição do novo layout incluíram espaços amplos para circulação, garantia de que as barracas tenham boa visibilidade aos visitantes, definição quanto à localização das áreas de alimentação, espaços para manifestações culturais e outros.

Espaço e visibilidade são prioridade para feirante e consumidor

Entre os consumidores e visitantes, 58,4% querem espaços mais amplos para a circulação, 21,4% esperam que todas as barracas de artesanato e produtos variados tenham boa visibilidade e 10% preferem que os setores de alimentação sejam alocados no eixo principal da avenida Afonso Pena. 7,7% querem prioridade no espaço de descanso e permanência e 2,6% para manifestações artístico-culturais.

Entre os feirantes, 60% opinaram que a prioridade da definição do novo layout seja garantir que todas as barracas de artesanato e produtos variados tenham boa visibilidade aos visitantes e 25,3% que os espaços para circulação sejam amplos. Alocar os setores de alimentação no eixo principal da Afonso Pena deve ser a prioridade para 11,2%, e para 2,3% o espaço para manifestações artístico-culturais. Para 1,3% dos feirantes o espaço de descanso e permanência deve ser alvo de mais atenção.

Feira ficou fechada por vários meses durante a pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Avaliação geral

A pesquisa mostra ainda que, considerados todos os públicos, a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte tem a maioria como “muito satisfeita” em relação à setorização dos produtos e facilidade de identificação das barracas. Mesmo entendimento em relação à localização dos setores de alimentação.

A maioria também está “satisfeita” com a sensação de segurança na feira e com a limpeza dos banheiros públicos no local. Quanto à localização dos sanitários, a maioria está “muito satisfeita”. A maioria no levantamento também está “satisfeita” com a limpeza da feira.

O resultado completo da pesquisa pode ser lido aqui.