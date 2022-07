Feira Hippie de BH perde 123 expositores por cancelamento de autorizações

Desde o primeiro domingo de julho, a Feira Hippie de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, tem menos 123 expositores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Desde o primeiro domingo de julho, a Feira Hippie de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, tem menos 123 expositores. Os comerciantes tiveram a autorização para atuar no local cancelada por não se recadastrarem no prazo estipulado pela PBH. A



“Ficam canceladas, a partir de 01 de julho, as autorizações para exercício de atividade na Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte das pessoas listadas, tendo em vista que as mesmas não efetuaram o recadastramento das autorizações nos prazos estipulados e prorrogados, não sendo, portanto, renovadas as autorizações”, informa o DOM.





Dividida em setores, a Feira Hippie tem mais de 2 mil expositores de diferentes ramos, como culinários, artísticos e culturais.





Em nota, a PBH informou que o cancelamento afeta exclusivamente aqueles que não assinaram a manifestação de interesse no recadastramento para o exercício 2022-2026 e que não há, ainda, informações consolidadas quanto ao número de recadastrados, tampouco de vagas que porventura sejam objeto de processo licitatório.

“A prefeitura esclarece que a referida publicação não se configura em ação de conclusão do processo de recadastramento, que se encontra em curso, na etapa de análise de pendências referentes à Feira dos autorizatários com a Administração Pública”, informou.

A administração disse, ainda, que tem desenvolvido estudos para a definição do novo layout para a feira, que ainda se encontra em fase de avaliação de propostas preliminares. “Não há previsão de publicação de Edital para vagas no local”, finalizou o comunicado.