Vera Fischer cobra segurança em Feira Hippie de BH

Atriz Vera Fischer foi roubada no domingo (24/7) quando visitava a Feira Hippie (foto: Divulgação)







A atriz teve os cartões de bancos, documentos e aproximadamente R$ 200 roubados.



Vera Fischer lamentou, nesta segunda-feira (25/7), a ausência de segurança na Feira Hippie de Belo Horizonte, onde foi vítima de furto, nesse domingo (24/7).

Em nota à imprensa, a assessoria da atriz informou que uma mulher que prefere o anonimato presenciou o momento em que os documentos foram jogados em uma lixeira por um homem. Ela os recolheu e fez contato com a com a agência que faz a gestão de imagem e carreira da artista e combinou a devolução.

“Agradeço e admiro muito essa pessoa que escolhe ficar no anonimato e dispor do seu tempo para buscar os meios de fazer o bem e o que é certo”, disse Vera em nota.



“Obrigada, muito obrigada a todas as pessoas que se mobilizaram para resolver o problema. Ainda são muitos os brasileiros que não desistem nunca de construir esse país cada dia melhor mesmo diante de tantas dificuldades nos tempos atuais.”





Vera Fischer estava em Belo Horizonte para a apresentação do espetáculo “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, no Grande Teatro do Sesc Palladium, no Centro.





A atriz se apresentou durante o fim de semana na capital.