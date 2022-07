Família sofre ataque de abelhas no Norte de Minas

Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a remoção das abelhas

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu. Duas delas, uma mulher, de 33 anos, e uma criança, de 11, precisaram ser levadas para o hospital de Francisco Sá.

Segundo a assessoria do Samu, cinco pessoas, com idades entre 9 e 50 anos, foram atendidas e liberadas no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também fez a remoção das abelhas. De acordo com os militares, os insetos estavam alojados em um pneu dentro de um chiqueiro desativado.

A família fazia uma mudança de imóvel e as abelhas estavam no pneu. Então, as crianças brincaram perto do local e uma delas acertou a colmeia com um pedaço de madeira.

Ao serem atacadas, as crianças correram para a casa, que fica a cerca de 100 metros do chiqueiro, e foram perseguidas pelas abelhas. Então, os adultos começaram a socorrer as crianças e foram atacados também.