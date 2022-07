Abelhas atacam noivos e convidados em casamento no interior de Minas

Bombeiros foram acionados após ataque de abelhas (foto: Edesio Ferreira/EM) O que era para ser um dia de alegria e celebração terminou de outra forma na área rural do povoado Morada Nova, em Lassance, no interior de Minas Gerais, nesse sábado (9/7). Durante uma festa de casamento em um sítio na região, um drone com equipamentos de filmagem que registrava o evento se chocou com uma casa de abelhas e liberou os insetos.



Circulam na cidade informações, ainda que não oficiais, em grupos de mensagem, de que muitas pessoas foram levadas a unidades de saúde, algumas em estado grave, inclusive o noivo, e outras com risco de morrer. A policlínica de Lassance teria ficado cheia de vítimas do ataque.



Oficialmente, o Corpo de Bombeiros divulgou apenas que as pessoas ferroadas pelas abelhas foram conduzidas por uma ambulância do município, sem informar quantas são as vítimas.



Ainda segundo a corporação, a prefeitura do município compareceu para verificar o caso e, junto com apicultores da região, firmou o compromisso para retirada dos insetos que se encontravam na torre da igreja onde acontecia a cerimônia.