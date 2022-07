Vigilante de velório desmaia ao ser agredido durante assalto

Suspeito foi preso em flagrante pela PM e encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Frutal (foto: PMMG/Divulgação)

Um vigilante, de 62 anos, que atua no Velório Municipal de Frutal (Triângulo Mineiro), foi vítima de um assalto, sendo agredido com uma paulada na cabeça, na madrugada desse sábado (9/7). Com um corte profundo, o homem acabou desmaiando.