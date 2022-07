PF descobre esquema de tráfico de menores em Minas

Policiais federais realizaram buscas e apreensões na casa do suspeito (foto: PF)

Crime que fere o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o envio de crianças ou adolescentes para o exterior com objetivo de lucro ou mediante fraude foi descoberto pela Polícia Federal.





O fato ocorreu na cidade mineira de São João do Oriente, no Vale do Aço, onde a PF cumpriu mandado de busca e apreensão, expedido pela 9ª Vara Federal Criminal da SJMG.



Segundo os policiais federais, foram praticados quatro crimes de promoção de migração ilegal, previsto no art. 232-A do Código Penal e de quatro crimes de envio de crianças ou adolescentes para o exterior.



O mandado de busca foi cumprido na casa do responsável por financiar a ida de quatro maiores e quatro menores para os EUA, cuja entrada é feita via território mexicano.



A permanência em território estadunidense é feita por dois receptadores integrantes da quadrilha, uma tia do suspeito e seu marido. Eles se passaram por pais de uma das crianças, fazendo uso do chamado “CAI-CAI montado”, que é quando há falsificação de documentos para comprovar parentesco.



Os envolvidos três presos estão sujeitos a penas que variam de sete a 14 anos de prisão.