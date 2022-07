Vereador apresenta duas versões sobre atropelamento e morte de cadela

O vereador Eloisio dos Santos (PTB) é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerai (foto: Facebook/Divulgação)

Segundo informações da Delegacia de Meio Ambiente de Uberaba, não houve elementos suficientes para a responsabilização do parlamentar por omissão de socorro e, por isso, não foi feito o indiciamento. “Laudo pericial feito no cachorro não conseguiu concluir se ele foi atropelado intencionalmente", complementa nota da PC de Uberaba.

Por outro lado, ainda conforme a PC de Uberaba, em seu primeiro depoimento, o vereador , que não é habilitado, disse que no momento do acidente estava como passageiro do veículo, sendo que a condutora do carro era sua esposa e que eles não perceberam o atropelamento do animal.

Após analisar imagens de câmeras de segurança e colher relatos de testemunhas, a PC ouviu novamente o vereador, que confirmou que ele era o condutor do veículo no momento do atropelamento.

O inquérito da PC agora será analisado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O vereador preferiu o silêncio neste momento e disse à reportagem que na próxima segunda-feira (11/7) vai se pronunciar sobre a decisão final da PC e a nova fase de investigações que será feita pelo MPMG, no Programa Pingo do Jota, da Rádio JM.



Eloisio dos Santos é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento no Estado de Minas Gerais, cujo presidente nacional é o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL)