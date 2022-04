Mãe e filha são atacadas por abelhas

Bombeiros chegaram à casa por volta das 16h30, onde mãe e filha foram atacadas por um enxame de abelhas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma senhora de 87 anos e a filha dela, de 62, foram atacadas nessa sexta-feira (15/4) por um enxame de abelhas, em uma residência em Patos de Minas. As duas mulheres, surpreendidas pelos insetos, correram para o banheiro para tentar se proteger.O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 16h30. Para evitar que as abelhas também atacassem os vizinhos e próprios militares, os Bombeiros precisaram acabar com o enxame.Depois que a situação estava segura, mãe e filha foram atendidas por médicos por causa das diversas ferroadas. Uma delas, com bronquite asmática, precisou ser encaminhada a um hospital.Com as mulheres, viviam quatro cachorros. Os animais foram localizados e um deles, encontrado morto, debaixo de uma cama, possivelmente devido às picadas das abelhas.