Criação dos tapetes de Ouro Preto está de volta com fé e proposta inclusiva

Para quem deseja participar da montagem, os servidores da Secretaria de Cultura e Turismo estarão em todo percurso identificados com a camisa da Secretaria para dar informações aos visitantes e fiéis (foto: Divulgação/Mateus Meirelis) Após dois anos sem a tradicional participação popular que remonta a Festa do Trinfo Eucarístico com a montagem dos tapetes devocionais nas ruas da cidade histórica de Ouro Preto, a celebração neste ano terá início neste sábado, a partir das 20h e promete trazer de volta aos turistas e fiéis, o espírito de renascimento em comunhão com os anseios de liberdade e inclusão.

“É uma forma que o movimento LGBTQIA+ encontrou para dialogar com a comunidade por meio da tradição. A alusão à travessia do Mar Vermelho está relacionada ao momento em que as barreiras são rompidas e dão espaço para as pessoas migrarem e se conheçam, sem preconceitos”, afirma o produtor cultural da Selo Berro, Leo Dovalho.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Margareth Monteiro, os tapetes devocionais são feitos desde 1.733 na antiga Vila Rica como uma arte de expressão coletiva em que ninguém é dono da obra e o pertencimento é de todos.

A secretária conta que a novidade para esse ano é que as de 6,5 toneladas de serragem que servirão para ornamentar o trajeto foram tingidas com pigmentos naturais para não mancharem as ruas.



O traslado do santíssimo sacramento vai iniciar no domingo de Páscoa, às 7h, em frente à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, após a celebração da missa festiva.

O cortejo vai passar pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na rua Getúlio Vargas, rua São José, rua Direita, chegando à Praça Tiradentes e depois seguindo pela rua Cláudio Manoel e termina no santuário Nossa Senhora da Conceição.

“Estão todos convidados a participarem da confecção dos tapetes. Os servidores da Secretaria de Cultura e Turismo estarão em todo percurso identificados com a camisa da Secretaria para dar informações aos visitantes e fiéis. Vamos distribuir moldes de desenhos dos símbolos que fazem parte da tradição religiosa”.

Clima festivo

Monteiro conta que também faz parte da tradição, as pessoas e artistas de Ouro Preto passarem pelo trajeto tocando instrumentos musicais. “A rua é aberta ao público em geral e aos artistas para se manifestarem. As pessoas costumam sair com violão e tocam ao longo do trecho onde os tapetes estão sendo feitos como forma de brindar a vida”.

Nesse clima, o trecho onde fica a Fundação de Arte de Ouro Preto, Faop – na rua Getúlio Vargas – serão montados desenhos inspirados no tema da Campanha da Fraternidade 2022: “Fraternidade e Educação”, e da Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos, conhecida como banda do Rosário, que este ano completa 90 anos de história.

Por causa da homenagem à Banda do Rosário, o público que participar da montagem dos tapetes da rua Getúlio Vargas vai ver uma apresentação musical de nove integrantes da banda, distribuídos entre as sacadas do prédio da Fundação.

“Amanhã estaremos formando uma jazz band, um grupo de jazz composto pelos músicos da banda do Rosário, afirma o saxofonista”, Christian Alves.

a montagem começa a partir das 20h; a Secretaria de Cultura e Turismo vai disponibilizar moldes de desenhos e serragem (foto: Divulgação/Secretaria de Cultura)

Fé e respeito

As Paróquias de Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Conceição publicaram uma nota conjunta orientando as pessoas que desejam participar da montagem dos tapetes. Os párocos das duas igrejas pedem que os desenhos devam conter única e exclusivamente símbolos católicos que evocam o amor do povo à Eucaristia.

“Tratando -se de uma devoção estritamente católica, a Igreja e toda comunidade católica têm o direito de preservar os princípios litúrgicos de seus atos externos para que não se percam no tempo ou sejam desvirtuados seus propósitos por pessoas que não professam a mesma fé e não pertencem à mesma denominação religiosa”, diz um trecho da nota.