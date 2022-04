Maria da Fé registra primeira geada do ano

Conhecida pelos dias de frio intenso, o que inclusive faz a cidade ser um destino turístico bastante procurado, Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, registrou na madrugada deste sábado (16/4) o recorde de frio no Estado neste ano.





A mínima aferida na cidade foi de 2,4º e a geada, a primeira de 2022 no município, deixou a cidade ainda mais com a cara do frio.

Em Monte Verde, no Sudoeste de Minas, região também conhecida pelas temperaturas mínimas, os termômetros chegaram a 7,2º na manhã deste sábado.



Em Belo Horizonte, o frio também chegou. Na madrugada de hoje, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,8º, aferida na estação meteorológica do Inmet na Pampulha, segundo o meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis. O valor esperado para a mínima deste sábado na cidade, de 11º, não aconteceu.