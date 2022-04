BH: Circuito Liberdade recebe programação especial sobre moda e mineiridade

Prédios do Circuito Liberdade receberão a programação especial (foto: Acervo Circuito Liberdade Iepha - MG/Divulgação) Os museus do Circuito Liberdade, em Belo Horizonte, recebem uma programação especial dedicada à moda mineira durante a próxima semana. Entre segunda (18) e sexta-feira (22), o tema será trabalhado em exposições, debates e lançamentos de livros em diversos espaços da capital.









Veja a programação:





Espaço Frau Bondan CCBB- “Barbie e a Moda”- O Museu dos Brinquedos em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, apresenta uma exposição de bonecas Barbie raras e customizadas pelo estilista e colecionador Marcelu Ferraz. O evento acontece durante toda a semana.





Museu Mineiro- “Quando”- Exposição do Coletivo Maria Maria segue em cartaz e apresenta trabalhos artísticos em que o têxtil e a moda são plataformas de expressão.





Memorial Minas Gerais Vale- “Criadores Mineiros - Moda e Mineiridade”- Nos dias 19/4 e 20/4, das 19h30 às 21h, a jornalista de moda Heloisa Aline recebe grandes nomes da Moda Mineira como Tereza Santos, Luiz Cláudio, Renato Loureiro, Mary Arantes, Liliane Rebehy, Graça Ottoni, Virginia Barros e Victor Dzenk.





Museu das Minas e do Metal- Live no canal do museu no Youtube no dia 19/4, às 15h sobre a criação de joias e bijuterias. A atividade será mediada por Manuel Bernardes e terá como convidados Paulo Armando e Sandra Motta.





Museu dos Militares Mineiros- live no dia 20/04, às 15h, com a consultora de moda Silvia Fernandes para falar sobre o militarismo na moda.





Biblioteca Pública Estadual- “Moda & Literatura, Literatura & Moda: Processos criativos”- Na quarta-feira (20/4), às 19h, será realizada uma palestra com a professora Geanetti Tavares Salomom no Teatro da Biblioteca.





Centro de Arte Popular- Roda de conversa com o tema Afromineiridade na Moda, coordenada pelo consultor e ativista Aldo Clésius. A ação acontece na quarta-feira (20/4), às 16h e será presencial





Para mais informações, acesse o site do Circuito Liberdade e da Secult