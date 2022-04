Católicos celebram procissão do Enterro de Jesus na Igreja de São José

Fiéis celebram procissão do enterro no Centro de BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Uma noite dedicada à fé e à celebração. Centenas de fiéis participaram do sermão do Descendimento da Cruz e da procissão do Enterro nesta Sexta-feira da Paixão, na Igreja de São José, no Centro de Belo Horizonte. A cerimônia não acontecia desde 2020 e havia sido suspensa em virtude da pandemia da COVID-19.





“Estamos vivendo uma semana especial, revivendo a Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo ver o povo novamente nesse momento no Santuário. Muitas pessoas rezando e se emocionando”, afirma o Reitor, Padre José Cláudio Teixeira.





Neste sábado de Aleluia (15/4), está prevista a solene vigília pascal e missa, com rituais da Bênção do Fogo, do Círio Pascal, da Água Batismal e renovação das promessas do Batismo.





Por sua vez, no Domingo da Páscoa, a igreja prevê celebração eucarística em sete horários e a procissão da ressurreição com o Santíssimo Sacramento no adro da igreja. Os organizadores pedem que os fiéis levem flores para a procissão.