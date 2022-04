Não foi recorde, mas BH teve madrugada gelada

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Neste fim de semana, Belo Horizonte tem o clima típico do outono, que se caracteriza por pouca nebulosidade durante o dia e nenhuma à noite, com temperaturas diminuindo no período noturno, em níveis agradáveis. Na manhã deste sábado, a mínima registrada na capital foi de 13,8º, aferida na estação meteorológica do Inmet na Pampulha, segundo o meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis.O valor esperado para a mínima deste sábado na cidade, de 11º, não aconteceu, portanto a previsão para o recorde de frio não se concretizou. A máxima para hoje em BH fica em 28º. Até então, a temperatura mínima na capital em 2022 aconteceu em março, com 13,3º.A temperatura dos últimos dias ainda é reflexo da massa de ar polar vinda da Argentina. A frente fria ainda deve atuar no estado neste domingo e, segundo Ruibran dos Reis, perde intensidade a partir de segunda-feira, quando sai de Minas Gerais. A frente fria já começa a se dirigir para a Bahia.Em Minas Gerais, na manhã deste sábado, Maria da Fé registrou 2,5º e Monte Verde, 7,2º. São valores entre os níveis mais frios do ano na região. A massa de ar polar ainda pode causar chuva leve nas regiões Norte e Nordeste do estado. Também traz a umidade que vem do Oceano Atlântico para o continente, deixando o tempo parcialmente nublado, sem chuva, no Leste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e em Belo Horizonte.