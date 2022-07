Arquiteto mineiro com QI de 143 integra instituições para superinteligentes

Nelson Rocha usa inteligência para ajudar população (foto: Arquivo pessoal )

Condomínios diferentes dos padrões conhecidos no país. Moradias modernas, com tecnologia e sustentabilidade, pelo mesmo custo de uma casa popular atual. O dono dos projetos é o mineiro Nelson Rocha, natural de Montes Claros, na Região Norte do estado. Recentemente, o arquiteto de 36 anos foi classificado como superinteligente.





Nelson é dono de um QI (Quociente de Inteligência) de 143 pontos, acima do índice considerado normal (95 a 105), e foi aceito em duas instituições restritas a pessoas muito inteligentes: a americana Intertel e a britânica Mensa International.



Com isso, o montes-clarense viu sua vida mudar em 180 graus. As ideias anteriormente consideradas demasiadamente futuristas são hoje disputadas por empresas renomadas do mercado.





A personalidade de Rocha sempre foi peculiar: distraído, imerso em pensamentos e com ideias avançadas para a compreensão alheia.



No casamento, quando muitas vezes não escutava a mulher o chamar, surgiu a hipótese de perda de audição, descartada por meio de exames médicos.



QI elevado





Foi recomendado a Nelson buscar a ajuda de uma neuropsicóloga. A profissional da área, Nathalie Gudayol, passou a atender o arquiteto. Ela conta que, na primeira conversa, percebeu algo diferente.





"Vários testes foram realizados. E a constatação, o Nelson era diferente sim. Possuía um QI bem acima da média", diz. Segundo Nathalie, "é raro alguém com uma pontuação tão elevada.





