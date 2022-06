Entidade mundial identifica 2 mil brasileiros superinteligentes

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)

O Brasil tem 2 mil pessoas identificadas como superinteligentes. São brasileiros que têm altas habilidades e um QI muito acima da média. É a constatação mais recente da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne indivíduos com grandes capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.Isso leva à consideração de que o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada, como avalia o presidente da Mensa Brasil, Rodrigo Lopes Sauaia. "Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos", aponta.Segundo o ranking elaborado pela Mensa Brasil, do total de pessoas identificadas com essas características, o estado de São Paulo está no topo da lista, com 984 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 229 pessoas, Distrito Federal, com 135, Paraná, com 134, e Rio Grande do Sul, com 94.Na instituição, 163 brasileiros de QI muito acima da média foram admitidos antes de completar 18 anos de idade. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Já em setembro de 2011, ingressou na associação um membro ainda mais novo, com 7 anos. Há também 56 menores de 18 anos associados à Mensa Brasil.Atualmente, do total de superinteligentes brasileiros, 70% têm entre 19 e 36 anos. As pessoas entre 13 e 18 anos correspondem a 10%, mesmo patamar verificado para a faixa etária entre 37 e 45 anos. Apenas 5% têm mais de 45, e o membro mais idoso foi identificado pela Mensa Brasil aos 72. Os homens representam atualmente cerca de 85% e as mulheres 15% do total de superinteligentes.

No radar

A entidade realiza periodicamente rodadas de testes em diversas cidades brasileiras para ampliar a descoberta de pessoas com altas habilidades/superdotação. A última rodada aconteceu em 28 de maio, em 14 cidades de 10 estados brasileiros, simultaneamente. Ao todo, foram aplicados 117 testes. A próxima rodada deve ocorrer no fim de julho.



A Mensa Internacional, da qual a Associação Mensa Brasil é afiliada, é a maior e mais antiga organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo. Congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.



A entidade foca em três objetivos principais: identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade; estimular pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência; e prover um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.