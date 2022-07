Vera Fischer é furtada na Feira Hippie

A atriz estava passeando na Feira Hippie quando foi furtada (foto: Instagram/Reprodução)

A atriz Vera Fischer foi furtada durante um passeio na Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, no começo da tarde desse domingo (24/07).

A atriz procurou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. Segundo Vera, uma mulher cortou a bolsa dela e levou a carteira da atriz e outros pertences.

Além de R$ 200 em dinheiro, a suspeita furtou documentos e cartões de crédito que estavam na bolsa, segundo Vera informou à PM.

Vera ainda disse que a ação foi rápida e que a suspeita fugiu.

Vera Fischer estava em Belo Horizonte para a apresentação do espetáculo “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, no Grande Teatro do Sesc Palladium, no Centro.

A atriz se apresentou durante o fim de semana na capital.