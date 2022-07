Vereadora de Santana do Paraíso é presa furtando produtos de beleza

Claudimar Alves Ramos Leônidas é vereadora pelo Avante em Santana do Paraíso, no Vale do Aço (foto: Reprodução)

Vereadora foi encontrada pelos policiais em um clube

Uma vereadora da cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, foi presa em flagrante pelo furto do equivalente a R$ 260,00 em itens de beleza de uma farmácia de Ipatinga, município vizinho.A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da Drogaria Indiana, em Ipatinga. Nas imagens, a vereadora Claudimar Alves Ramos Leônidas (Avante), de 44 anos, chega ao caixa da farmácia para pagar algumas mercadorias que estavam em um cesto e, em seguida, desvia alguns itens não registrados para uma sacola.Entre os produtos furtados pela vereadora de Santana do Paraíso, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Drogaria Indiana, estão: Esfoliante Zeta Skin (R$ 26,00); Esfoliante Acnezept (R$ 22,49); Sabonete Zeta Skin (R$ 49,90); Sabonete Acnezet (R$ 35,99); e Kit Zeta Skin (R$ 129,90).

A partir da placa do veículo dirigido pela vereadora, registrada nas imagens de segurança da farmácia, a Polícia Militar identificou a autora e se deslocou para Santana do Paraíso. Chegando ao local, os militares foram informados que Claudimar Alves estava no Clube Náutico Alvorada, na Lagoa Silvana.



Ao chegar nesse clube, os policiais logo identificaram o veículo da vereadora. Os militares deram voz de prisão a Claudimar Alves Ramos Leônidas, que estava com o marido. Foram feitas buscas no veículo da autora, mas antes o marido da vereadora localizou debaixo do banco carona um dos produtos furtados.

De acordo com a Polícia Civil, a vereadora foi conduzida à Delegacia de Plantão, onde foi ouvida e liberada. Um procedimento foi instaurado para apurar o caso. A investigação segue em andamento na 3ª Delegacia de Polícia Civil do município.