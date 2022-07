Morcego com vírus da raiva é recolhido na Zona Leste de BH

Orientação da prefeitura é acionar imediatamente os serviços de zoonoses da capital, para que uma equipe faça o recolhimento de forma adequada do animal (foto: Guillaume Souvant/AFP)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou que um morcego recolhido em um bairro da Zona Leste, nesta sexta-feira (22/7), testou positivo para a raiva. Este é 12º caso na cidade em 2022. Até o momento, não há suspeita de que alguém possa ter sido contaminado.





Em contato com a reportagem, a PBH destacou que a população não deve tocar ou tentar remover um animal com comportamento anormal. A orientação é acionar imediatamente os serviços de zoonoses para que uma equipe faça o recolhimento de forma adequada.





A raiva é transmitida aos seres humanos quando a saliva do animal infectado entra em contato, por meio de mordida, com a pele lesionada, mucosa ou arranhão. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde deu início às medidas preventivas e de bloqueio vacinal de cães e gatos no raio de 300 metros do lugar onde o morcego foi encontrado.









Doença altamente letal





Conforme o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a raiva é uma doença aguda do Sistema Nervoso Central (SNC) transmitida por um vírus que acomete os animais domésticos e o homem. Iniciados os sintomas, o risco de letalidade é bastante elevado.





"O exame deve ser solicitado quando os sinais que antecederem a morte dos animais forem neurológicos, principalmente se o animal apresentar sinais de mordida de morcegos hematófagos. Neste caso o diagnóstico laboratorial é imprescindível, pois os sintomas da doença podem ser confundidos com outras encefalites", explica o IMA.





Raiva humana não é registrada em BH desde 1984





Conforme a PBH, durante o ano de 2021 um felino e 24 morcegos testaram positivo para a raiva - mais que o dobro registrado no ano anterior, quando 11 morcegos contraíram a doença.





Por outro lado, não há ocorrência de casos de raiva humana no município desde 1984. Os últimos registros em cães e gatos aconteceram em 1989 e 1985, respectivamente.





Vacinação de animais





Além do Centro de Controle de Zoonoses - que funciona das 8h às 16h na Rua Edna Quintel, 173, São Bernardo -, a vacina contra a raiva é aplicada em quatro locais da capital. Veja lista abaixo:





Barreiro





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro





Avenida Antônio Praça Piedade, 68 - Bonsucesso





Horário de funcionamento: 7h às 16h





Leste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Leste





Rua Antônio Olinto, 969 - Esplanada





Horário de funcionamento: 7h às 16h





Noroeste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste





Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33 - Caiçara





Horário de funcionamento: 7h às 16h





Oeste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste





Rua Alexandre Siqueira, 375 - Salgado Filho





Horário de funcionamento: 7h às 16h