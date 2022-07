Corpo de jovem de 17 anos morto a tiros é encontrado em BH

Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por meio da Delegacia da Divisão de Crimes contra a vida (foto: Google Street View/Reprodução)

O corpo de um jovem de 17 anos executado a tiros foi encontrado na manhã deste domingo (24/7), no bairro Canaã, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Durante a madrugada, por volta das 3h, um morador relatou ter ouvido disparos de arma de fogo.Em diligências no local, o adolescente foi encontrado atrás de um lote. Segundo a Polícia Militar, o rapaz tinha várias perfurações no tórax, braço, perna, garganta e nuca.





Conforme apurado pelas autoridades, a vítima residia no bairro São Benedito, vizinho ao Canaã, no limite de Belo Horizonte com Santa Luzia.Além da PM, a perícia da Polícia Civil esteve no local, também pela manhã, para dar início às investigações com a coleta de possíveis evidências.Ainda não há suspeitas em relação à autoria e motivação para o crime. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por meio da Delegacia da Divisão de Crimes contra a vida.



