Homem cobra dívida de R$ 100 e é morto em Araguari

Polícia prende suspeito de assassinar um homem por conta de uma dívida de R$ 100 e encontra a faca do crime (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem de 40 anos foi morto em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (17/7), por conta de uma dívida de R$ 100. O suspeito do crime já tem passagens pela polícia e foi preso poucas horas depois do homicídio.