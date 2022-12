Carnaval de BH: cadastro para trabalho de ambulantes termina na terça-feira

Ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Belo Horizonte devem realizar um cadastro na Prefeitura (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Os vendedores ambulantes de bebidas e enfeites carnavalescos têm até terça-feira (20/12) para se cadastrarem para o Carnaval 2023 de Belo Horizonte. Os interessados devem ir até a unidade do BH Resolve, na rua Caetés, nº 342, no Centro da capital, entre 8h e 17h. O edital está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte.O credenciamento permite que os ambulantes possam comercializar os produtos entre os dias 4 e 26 de fevereiro, exclusivamente no momento de concentração e durante os desfiles nas ruas, podendo acompanhar o bloco no trajeto percorrido.

A PBH, buscando agilizar o atendimento presencial, pede que os interessados façam um pré-cadastro online, no link, até às 17h do dia 19/12.



O pré-cadastro não é obrigatório e não isenta que a pessoa tenha que ir até o BH Resolve.