Carnaval de BH: Corte Momesca da folia é eleita; conheça integrantes

Efigênia Maria foi eleita nova Rainha do Carnaval de BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Belo Horizonte tem uma nova Corte Real Momesca para o Carnaval de 2023. O Rei Momo, a Rainha e a Princesa da folia da capital foram eleitos neste domingo (11/12) depois de 12 dias da pré-seleção feita pela Prefeitura de BH, por meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). A partir de agora, Rafael Eduardo (rei), Efigênia Maria (rainha) e Gabriela Santos (princesa) vão representar a cidade.



A escolha da nova Corte Real Momesca teve início em novembro, com as inscrições dos interessados. No dia 29 do mês passado, durante a pré-seleção, 12 candidatos a Rei Momo e 13 a Rainha e Princesa se apresentaram a um júri especializado. Esta etapa selecionou oito homens e oito mulheres, que disputaram, hoje, as três posições.





Rafael Eduardo, o novo Rei Momo de BH, afirmou que tem orgulho em resgatar a folia da cidade depois de tanto tempo. “É uma emoção e uma responsabilidade muito grande. Nós seremos transmissores de energia e alegria de uma galera que ainda está carente e se habituando a esse novo normal”. Durante o evento deste domingo, os candidatos foram avaliados pelos quesitos comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade. Além das faixas de reconhecimento e os figurinos oficiais da Corte, os eleitos ainda recebem uma premiação no valor líquido de R$ 15 mil para Rei Momo e Rainha, e de R$12 mil para Princesa.Rafael Eduardo, o novo Rei Momo de BH, afirmou que tem orgulho em resgatar a folia da cidade depois de tanto tempo. “É uma emoção e uma responsabilidade muito grande. Nós seremos transmissores de energia e alegria de uma galera que ainda está carente e se habituando a esse novo normal”.



Passista de escolas de samba da capital mineira desde oito anos de idade, a nova Rainha do Carnaval de Belô, Efigênia Maria, disse que, independentemente do vencedor, estaria feliz por competir com amigos e se sentir representada por todos. “A Gabi [a nova princesa] em especial é uma pessoa que eu acompanho a carreira dela, o Rafael também. Vê-los estar naquele lugar, mesmo se eu saber se estaria também, já me deixou contemplada”.

Gabriela Santos foi eleita nova Princesa do Carnaval de BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Além da eleição da Corte Momesca, o evento deste domingo contou com a apresentação das baterias do bloco caricato Bacharéis do Samba, da escola de samba Canto do Alvorada e do bloco Baluartes do Samba. Na ocasião, a Belotur, em parceria com a Liga das Escola de Samba, fez o sorteio da ordem de apresentação dos desfiles das agremiações pertencentes ao Grupo Especial do Carnaval de Belo Horizonte de 2023.





“A eleição da Corte Real Momesca é o pontapé inicial das festividades carnavalescas em Belo Horizonte. Rei, Rainha e Princesa serão os representantes da nossa festa durante todo o período do Carnaval”, comentou Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Carnaval 2023

A expectativa da Belotur é de que cerca de cinco milhões de foliões encham as ruas de BH no Carnaval em 2023 . Desse número, 205 mil serão turistas. Durante o período oficial da folia, entre 4 e 26 de fevereiro, a projeção de movimentação econômica é de R$ 623 milhões, com a geração de 9.200 empregos diretos e indiretos.





Além dos 479 blocos de rua cadastrados e 523 desfiles contabilizados, o Carnaval de 2023 de BH conta com palcos desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, abertura oficial com o Kandandu - encontro de blocos afros - e eleição da Corte Momesca.