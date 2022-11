Feira Hippie de Belo Horizonte terá horário ampliado em dezembro

Espaço recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press/Arquivo - 15/05/2022)

A feira recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo e tem à disposição arte, artesanato, vestuário, alimentação, entre outras variedades. O espaço é dividido em 16 setores, incluindo áreas de alimentação, e conta com cerca de 1.800 expositores.



Porém, em decorrência das compras natalinas, a expectativa, segundo a PBH, é de que o movimento tenha um aumento de 30% a 35%, o que justifica a ampliação do horário. Normalmente, a feira funciona das 8h às 14h, entre a Praça Sete e a avenida Carandaí.



No fim de setembro, o Executivo municipal anunciou que a Feira Hippie de Belo Horizonte passaria a ter um novo layout após debate com feirantes . Formatos foram colocados para votação de forma remota de 26 de agosto a 11 de setembro. A opção escolhida destina mais espaço entre as barracas para circulação de feirantes e frequentadores. A prefeitura não informou quando o novo layout será implementado.





Em abril de 2020 – suspensa por causa da COVID-19 –, a Feira Hippie apostou em uma versão virtual a partir da iniciativa de uma lojista . Em janeiro deste ano, mesmo com os pedidos das autoridades à época para evitar aglomeração e usar máscara, muitos belo-horizontinos foram às compras na tradicional feira que faz parte da programação cultural da cidade há 53 anos.

História



A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte foi idealizada por um grupo de artistas mineiros e críticos de arte e surgiu em 1969 na Praça da Liberdade. Em 1973, ela foi reconhecida e oficializada pela Prefeitura de Belo Horizonte.





Em 1991, a Feira Hippie – como ficou popularmente conhecida – e outras feiras de artesanato espalhadas pela capital foram reunidas e transferidas para a avenida Afonso Pena, no Centro, dando origem à maior feira de artesanato a céu aberto da América Latina.





