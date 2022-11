Casos de COVID-19: Veja o balanço atualizado em BH e Minas Gerais

Embora haja preocupação, a Prefeitura de BH e o Governo de Minas descartaram o uso obrigatório da máscara (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em uma semana, Belo Horizonte registrou 306 novos casos de COVID-19. Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, ao todo, são 137.812 testes positivos só em 2022, e 955 pessoas morreram por causa da doença. O último balanço foi divulgado nesta quarta-feira (16/11).









A preocupação com os números voltou a crescer, após a proporção de testes positivos passar de 3% para 6% em duas semanas, em BH. No início de novembro, especialistas passaram a alertar para uma nova onda da doença no Brasil, após o aumento de casos na Ásia, Europa e Estados Unidos. Do crescimento no número de diagnósticos à internações, a volta de medidas preventivas é essencial.





Embora haja preocupação, a Prefeitura de BH e o Governo de Minas descartaram o uso obrigatório da máscara, por enquanto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos de COVID-19 em BH não acarretou na elevação da demanda por internações hospitalares, leitos de UTI e número de mortos pela doença na capital.

Pela mesma razão, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) também afirmou que o uso de máscaras no estado é facultativo e segue indicado para pessoas que apresentem sintomas gripais e os grupos mais vulneráveis, como idosos e portadores de comorbidades, especialmente em locais de aglomeração.





Veja os números de BH em 2022- atualizados em 16/11:





763.067 notificados

137.812 confirmados

955 mortes





Veja os números de Minas Gerais totais- atualizados em 16/11:



3.885.728 confirmados

3.783.374 recuperados

63.899 mortes