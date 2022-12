Homem anda nu e ensanguentado na Avenida Raja Gabaglia, em BH

Um homem nu foi visto andando na Avenida Raja Gabaglia, Região Oeste de BH, na tarde desta segunda-feira (19/12). Ele também estava ensanguentado e pessoas que passavam pelo local chamaram a polícia para atender o caso. Segundo as primeiras informações, ele tem problemas psiquiátricos e, possivelmente, estava em surto.De acordo com a Polícia Militar, o atendimento aconteceu por volta das 14h30, quando uma equipe o localizou andando na BR- 356. Ao ver a viatura, ele jogou algumas pedras e correu para um escritório próximo.Neste momento, tentou agredir os policiais, que precisaram usar de força para contê-lo, com uso de uma pistola teaser. Em seguida, ele foi levado para atendimento médico na unidade de saúde mais próxima, a UPA Oeste, na Av. Barão Homem de Melo. Entretanto, precisou ser transferido para o HPS João XXIII.Segundo as informações passadas pela família à PM, o homem deu um soco em um vidro de casa e machucou o braço, por isso estava ensanguentado. Ele, então, pegou o carro, dirigiu até abandonar o veículo na avenida e seguiu a pé.