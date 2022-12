Calor e pancadas de chuva: veja como fica o tempo durante o Natal em Minas

A noite de véspera de Natal em Minas Gerais, no próximo sábado (24/12), pode ser marcada por pancadas de chuvas e tempo quente e abafado. A previsão é que as temperaturas durante o fim de semana de festas fiquem próximas a 25ºC.

O clima durante a festa vai ser bem típico de verão, que começa nesta quarta-feira (21/12), às 18h48. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao contrário do restante da semana, que deverá ser de tempo nublado e probabilidade de chuva a qualquer momento, a tendência para o sábado e domingo é de céu parcialmente nublado, aparições tímidas de sol e pancadas isoladas durante o fim da tarde e noite.

Ainda de acordo com o Inmet, 489 municípios mineiros, incluindo os da Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão em perigo de chuvas intensas. O alerta é válido desta segunda-feira (19/12) até as 11h desta terça-feira (20/12).

Com isso, a previsão é que essas cidades registrem chuvas de até 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As regiões de Minas sob o aviso são: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Grande BH , Vale do Jequitinhonha, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri, Central, Oeste, Noroeste e Norte.