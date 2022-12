Chuva em Minas: 91 cidades estão em situação de emergência

Ruas e casas foram alagadas pelas chuvas nos últimos dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Estragos

Recomendações

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;





Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;





Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;





Atenção especial para áreas de encostas e morros;





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos;





Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos;





Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;





Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;





Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;





Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Subiu para 91 o número de cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas. De acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado, duas novas cidades entraram na lista neste sábado (17/12): São Gonçalo do Abaeté, na Região Noroeste, e Gonzaga, no Vale do Rio Doce.O estado também já registrou sete mortes desde o início do período chuvoso . No fim da tarde deste sábado, a chuva fez mais uma vítima: um homem de 48 anos morreu em um desmoronamento, em Governador Valadares, também na região do Rio Doce.Apesar de não figurar na lista de cidades em situação de emergência, as fortes chuvas que atingiram a região deixaram estragos em Governador Valadares. Há registros de alagamentos de ruas, árvores caídas e bairros sem energia.Segundo a Defesa Civil, 1.156 mineiros estão desabrigados em função das chuvas . Além disso, mais de 4 mil pessoas ficaram desalojadas e precisaram se deslocar para a casa de familiares ou amigos.Entre 2021 e 2022, o número de desalojados e desabrigados em Minas Gerais passou de 60 mil.Confira abaixo as recomendações das Defesas Civil estadual e de Belo Horizonte para ocorrência de chuvas com e sem granizo: