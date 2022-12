Homem morre em desmoronamento enquanto dormia no quarto dele

Muro desabou e destruiu parte do quarto onde estava a vítima (foto: CBMMG)

Um homem de 48 anos morreu, no final da tarde deste sábado (17/12), em Governador Valadares, no leste do estado, vítima de um desmoronamento de muro, que atingiu o quarto dele. O fato ocorreu no Bairro Palmeiras e teria acontecido em decorrência das chuvas.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local os militares encontraram a base do muro da residência danificada. O muro tombou sobre a casa e atingiu em cheio o quarto da vítima.

Ao entrarem no cômodo, os bombeiros encontraram o homem, que estaria dormindo antes do acidente, debaixo dos tijolos. A área teve de ser isolada para que o resgate do corpo fosse feito.

O corpo foi resgatado depois de uma hora de trabalhos e a residência interditada pela Defesa Civil. Uma casa do lado também foi isolada, pois existe o risco de um novo desmoronamento.