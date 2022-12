Mulher morre esmagada por elevador em restaurante na Grande BH

O acesso do primeiro para o segundo andar é feito por escada ou por elevador (foto: Restaurante Nossa Fazenda)

Um almoço de família em um restaurante localizado no Condomínio Nossa Fazenda, na divisa dos municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Grande BH, terminou em tragédia neste sábado (17/12). Uma mulher, identificada apenas como H.B.N., de 60 anos, caiu no fosso do elevador que leva ao salão do segundo andar e acabou esmagada pelo equipamento.

O acidente aconteceu pouco depois das 13h, quando a família chegou ao local, segundo o sargento Pires, da Polícia Militar (PM), que atendeu à ocorrência, junto com o Corpo de Bombeiros (CBMMG) e o Samu.





“Todos os familiares subiram para o salão do segundo andar utilizando a escada. A senhora ficou para ir de elevador, por ter problemas de mobilidade. Acionou o botão, que indicava que o elevador estava no segundo andar, onde se localiza o salão. De repente, a porta abriu e a idosa entrou, mas o equipamento não estava no andar. Ela caiu no fosso, que é raso. Em seguida, a porta se fechou, o elevador desceu e acabou por esmagar a senhora”, conta.

Funcionários do restaurante ainda tentaram salvar a senhora erguendo o elevador com um macaco hidráulico, mas ela já não apresentava sinais vitais.