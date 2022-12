Chuva em BH: Defesa Civil emite alerta de risco de inundação neste sábado

Segundo o órgão, as chuvas passaram de 5 mm a cada 5 minutos nas regiões Centro-Sul e Pampulha, o que é considerado "extremamente forte". (Foto: 26/11/2022) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Com a chuva que começou no fim da tarde deste sábado (17/12), a Defesa Civil de Belo Horizonte publicou alerta para a possibilidade de inundação e transbordamento de córregos nas regiões da Pampulha, Barreiro e Oeste.





Chuva forte

De acordo com o órgão municipal, havia risco de transbordamento nos córregos Ressaca e Coqueiros na Pampulha. O órgão recomendou evitar trafegar pela Rua Jacques de Morais no cruzamento com Real Madrid, e Avenida Heráclito de Mourão Miranda no cruzamento com Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo.Motoristas e pedestres também foram orientados a evitar as avenidas Tereza Cristina, Palestina, do Canal e Sideral, na altura do Bairro Cidade Industrial, na divisa com Contagem, já que essas vias são próximas ao Córrego do Ferrugem.A orientação também foi de não passar pela Avenida Tereza Cristina desde o cruzamento com a Avenida Presidente Castelo Branco até o Anel Rodoviário pelo risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas.Na noite deste sábado (17/12), Belo Horizonte registrou chuva forte ou e extremamente forte em ao menos cinco regiões, segundo levantamento da Defesa Civil As regionais são Pampulha e Centro-Sul, com chuva extremamente forte, e as Nordeste, Oeste e Barreiro, com chuva forte.