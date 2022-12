BH elabora operação de prevenção para tempestades até 22/12

Há risco de alagamento em ruas e avenidas da cidade (foto: Jorge Lopes/EM/DA Press)

Belo Horizonte recebeu um alerta para grande volume de chuvas nos próximos sete dias. Estão previstos 200mm entre esta sexta-feira (16/12) e a próxima quinta (22/12). Devido à quantidade de água, a Prefeitura de BH anunciou uma operação preventiva e emergencial em conjunto com outros órgãos da administração pública, como a Defesa Civil, para garantir a segurança da população ao longo da semana.









Por causa dessa previsão, a PBH montou uma operação que começa neste sábado, com equipes da Defesa Civil, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Assistência Social e Cidadania, BHTrans e Guarda Municipal. Todos estarão em alerta 24 horas por dia.







Equipes do Centro Integrado de Operação de Belo Horizonte (COP-BH) serão reforçadas para o monitoramento da cidade por meio de 3.205 câmeras visualizadas na sala de Controle Integrado (SCI). Além disso, é função do COP compartilhar as informações em tempo real com as 16 instituições que possuem envolvimento na situação, como Guarda Municipal, BHTrans, Samu, Sudecap, SLU, Urbel, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Cemig e Copasa.





Conforme a PBH, o trabalho envolve a identificação de recursos operacionais disponíveis e articulação das atuações integradas para a pronta resposta às demandas.



Por que está chovendo tanto?

De acordo com o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, dezembro é o mês mais chuvoso de Belo Horizonte. Nos últimos três anos, a quantidade de água se intensificou devido ao fenômeno 'La Ninã'.









O 'ZCAS' costuma durar entre 4 e 10 dias e se forma a partir de uma região de alta umidade, resultado da interação da circulação de ventos de vários sistemas meteorológicos que atuam ao mesmo tempo. "Dezembro é o mês mais chuvoso, a média é de 339,1 mm. Janeiro fica em 2° lugar, com 330,9mm. Agora estamos com atuação da Zona de Convergência de umidade, vindo da Amazônia. É comum acontecer, mas nos últimos três anos, o La Niña está favorecendo a formação das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)", diz Azevedo.





BH já tem 66% do volume de chuvas esperado para o mês - até esta sexta-feira foram registrados 224,9mm. "Temos uma grande particularidade na Região Metropolitana de BH, em função dos córregos e rios. Uma chuva forte assim, mesmo que seja durante 7 dias, pode causar a elevação no volume dos córregos, enxurradas, etc, levando transtornos para a população. Como já chegamos a 66% da média para dezembro, o solo está encharcado, trazendo mais um problema: o risco de deslizamentos de terra. Realmente, é necessário ficarmos atentos", explica Claudemir.









Previsão do tempo em Minas

Claudemir Azevedo ressaltou que todo o estado está sob as mesmas condições, com previsão de pancadas fortes nas regiões Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Vale do Aço.



Claudemir Azevedo ressaltou que todo o estado está sob as mesmas condições, com previsão de pancadas fortes nas regiões Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Vale do Aço.

O fim de semana será nublado, com pancadas de chuva à tarde e noite em BH. O sol aparece em alguns momentos do dia, mas apenas por cerca de duas horas no total. No sábado, a mínima será de 16°C e a máxima de 28°C. No domingo, os termometros marcam 17°C e 27°C, respectivamente.

Em dezembro de 2021, as chuvas chegaram a 373mm ao fim de dezembro. Caso o volume esperado para os próximos dias se concretize, este mês será ainda mais chuvoso que o do ano anterior, podendo ficar acima da média histórica.



Em ambos os dias, a umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde. As pancadas têm características de 'muita água em pouco tempo' e devem ocorrer em todas as regionais de BH.









Operação da PBH em números

Ao serem acionados pelo COP-BH, 75 agentes da BHTrans estarão à disposição para os locais de risco em 52 viaturas e 350 equipamentos de sinalização. Caberá a eles a interdição de vias com risco de alagamento, evitando que veículos fiquem presos e isolados.



Na Defesa Civil serão 75 agentes e 14 viaturas para o deslocamento pela cidade. A Guarda Municipal manterá 62 viaturas e 124 agentes à disposição para atuar no bloqueio de vias, no monitoramento visual local das áreas de inundação e na segurança dos espaços isolados, com base no Protocolo de Atuação Integrada em Eventos de Chuva da Capital.



A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional garantirá a oferta de refeições quentes para equipes e pessoas atingidas, produzidas nos restaurantes populares, e de cestas básicas para famílias afetadas. A Subsecretaria de Assistência Social manterá equipes de plantão central e nas regionais, além de apoio à Defesa Civil no cadastramento das famílias atingidas e disponibilização de abrigos.



A Secretaria Municipal de Saúde tem um plano de contingência para minimizar os impactos na saúde, causados à população em consequência das fortes chuvas. Depois de avaliada a necessidade de ativação do plano emergencial, profissionais de saúde estarão prontos para desenvolverem ações para atender e orientar a população sobre os riscos à saúde após alagamentos e enchentes.



Para o estado, o céu também estará nublado na maior parte do tempo. A mínima será de 9°C no Sul de Minas, nos dois dias. Já a máxima fica no Triângulo, com 34°C no sábado, e na Região Norte, com 35ºC no domingo.

Segundo a PBH, toda a equipe da Diretoria de Áreas de Risco da Urbel estará de plantão no fim de semana. Equipes técnicas sociais ficam à disposição para atendimento às famílias, caso necessário, e todos os alertas de chuvas serão enviados aos voluntários do Núcleos de Defesa Civil (Nudec) e Núcleos de Alerta de Chuva (NAC).



A Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) têm equipes e equipamentos de plantão preparados para atuar nas nove regionais da cidade em caso de necessidade. Veja:





Suzurb

11 Gerentes

54 Operacional

5 engenheiros

9 retros

9 hidrojatos

9 caminhões báscula

9 veículos leves Sudecap

3 gerentes

32 Operacional

6 engenheiros

4 escavadeiras

3 retros

12 caminhões basculantes

2 caminhões Muck





Recomendações



Embora a operação tenha o objetivo de manter a população segura, os moradores também devem fazer parte e evitar situações de risco. Veja as recomendações da Defesa Civil





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;





Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;





Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;





Atenção especial para áreas de encostas e morros;





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199);





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH;





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Alertas



Alguns sinais nas casas são indícios de que a estrutura pode estar em risco. Ao observar algum desses, o morador deve ligar para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, para o Corpo de Bombeiros Militar (193). É recomendado sair do local e só retornar após vistoria da PBH.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos;

Pequenas quedas de terra de barranco próximos a sua casa



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.