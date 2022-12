BH: restaurada, Casa da Fazendinha é aberta com exposição

As obras de restauro do imóvel demandaram três anos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Um patrimônio dos primórdios de Belo Horizonte, capital em plenas comemorações dos seus 125 anos de história, volta à cena urbana para valorizar ainda mais a vida cultural com a sua completa restauração. Na manhã deste sábado (17/12), foi inaugurada a Casa da Fazendinha, imóvel do início do século 20, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul.





No local, com a presença do prefeito Fuad Noman, foi aberta também hoje a exposição “De fazenda a casarão: trajetórias de preservação”, mostrando a história da construção, do processo de tombamento, há 30 anos, ao restauro. A gestão do espaço será da Associação Cultural Casa do Beco, que surgiu em 2003 a partir do trabalho artístico do Grupo do Beco (criado em 1995).









De acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as obras de restauro do imóvel demandaram três anos, a partir de um programa de ações com apoio e atuação da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Sudecap, Prodabel e Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul. Erguido na antiga colônia Agrícola Afonso Pena, em fazenda existente antes da construção de BH, a edificação foi tombada em 1992.





EMOÇÃO E ALEGRIA

O imóvel abre as portas com a exposição “De fazenda a casarão: trajetórias de preservação”, que aborda a história do imóvel, destaca atuação da Casa do Beco na comunidade e homenageia Maria Izabel Rocha Magalhães, falecida em 2010, e sua família, responsáveis pela preservação por vários anos. A PBH informa que se trata “de um memorial, o qual também receberá, esporadicamente, exposições que ilustrem a construção e o crescimento da comunidade na cidade, a partir de vários outros olhares, tais como as mobilizações sociais, associações, grupos de jovens, religiões, entre outros”.





Para a filha de dona Izabel, Flávia Regina Rocha da Silva, de 53 anos, “ver o espaço de pé, com a certeza de ele não vai mais cair, é uma emoção muito grande”. Presente à inauguração, ela disse que o momento era de “alegria”, pois foram muitos anos de luta junto aos órgãos culturais.

Endereço: Avenida Artur Bernardes, 3.120, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Para a secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, a restauração do imóvel centenário, transformado em novo espaço cultural para comunidade da Barragem Santa Lúcia, “representa a valorização do patrimônio cultural da cidade e a requalificação de um novo espaço, que estão em consonância com a política cultural do município, que preza pela descentralização das ações e universalização do acesso.





Eliane Parreiras disse ainda que nada mais simbólico para marcar o aniversário de BH do que a entrega da Casa da Fazendinha à cidade, com gestão da própria comunidade, contando a história e potencializando a cultura local e a inclusão social. “Precisamos, cada vez mais, valorizar a cultura produzida nas comunidades e incentivar a formação de novos agentes que atuem também a partir das vivências locais. Nesse sentido, a gestão da Casa do Beco, instituição com forte presença na região, certamente cumprirá muito bem esse papel.”





Já a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, ressaltou que o casarão da Barragem Santa Lúcia preserva a história da capital e marcou o início da ocupação daquela área. “Nada mais justo que ele retorne agora à comunidade, sendo dado ao imóvel um uso cultural.”





Após a exposição, o novo equipamento passará a atuar tanto na formação cultural e profissional quanto na apresentação de shows musicais e espetáculos. A Prodabel (Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte) irá equipar duas salas com telecentros, sendo uma para a inclusão digital de idosos e a outra um espaço de formação e profissionalização da juventude. De acordo com a PBH, será destinado um espaço multiuso para oficinas, palestras, cursos, seminários, formação de empreendedorismo cultural, gestão cultural, prestação de contas e produção cultural. Vale destacar que será mantida uma programação artística, tendo a varanda do casarão como palco para eventos musicais e performances.

O imóvel abre as portas com a exposição 'De fazenda a casarão: trajetórias de preservação' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





CONSTRUÇÃO

A história do casarão da Barragem Santa Lúcia começa antes da construção da capital, quando o imóvel foi erguido em um terreno que, inicialmente, fazia parte da Fazenda do Capão, localizada na região que corresponde atualmente ao Bairro Santa Lúcia e adjacências. Pesquisas mostram que, em 1894, a fazenda pertencia a Ilídio Ferreira da Luz e foi desapropriada por estar na área onde seria construída Belo Horizonte.





Posteriormente, a fazenda passou a integrar a Colônia Agrícola Afonso Pena. Pesquisas recentes informam que a edificação foi possivelmente construída no lote 71 da Colônia Agrícola, entre 1900 e 1919. Há indícios de que a Cerâmica Santa Maria, que ficava em frente ao casarão até a década de 1950, tenha pertencido aos proprietários da antiga residência.

Em 1972, o casarão foi adquirido por Maria Izabel Rocha Magalhães e o marido. Em 1992, o imóvel passou a integrar o Patrimônio Cultural do município, em função de seu “valor histórico e afetivo para a comunidade e a sociedade”, conforme documento distribuído pela PBH.





SERVIÇO





- Exposição “De fazenda a casarão: trajetórias de preservação”.





- Aberta até 20 de dezembro, das 13h às 18h. Haverá nova temporada na segunda quinzena de janeiro.





Entrada: gratuita





Endereço: Avenida Artur Bernardes, 3.120, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH.