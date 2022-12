Trem de passageiros Minas-Vitória é suspenso por tempo indeterminado

O trem de passageiros que liga Minas Gerais a Vitória, capital do Espírito Santo, terá a circulação totalmente suspensa por tempo indeterminado.A medida válida a partir desta terça-feira (20/12) foi tomada em consequência das fortes chuvas no território capixaba, mesmo motivo que havia interrompido o transporte em ocasiões anteriores.Com o deslizamento de terras em áreas próximas à ferrovia, a Vale, empresa responsável pelo serviço, declarou que ambos os sentidos estão paralisados. Não há prazo para a retomada das atividades.

A estrada férrea liga Belo Horizonte a Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. Há um trem adicional que faz o trajeto entre Itabira e Nova Era, em Minas (também paralisados).Segundo a Vale, "os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias".O consumidor pode obter mais informações sobre os bilhetes por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.