Greve dos aeronautas atrasa desembarques em Confins

Os passageiros do voo cancelado tiveram suas partidas remarcadas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Mesmo diante da greve dos aeronautas que se iniciou na manhã desta segunda-feira (19/12) e que vem impactando outros terminais no Brasil, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, segue funcionando normalmente.



De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, a paralisação em outros aeroportos já está impactando os itinerários no terminal.



“As operações do BH Airport estão normais nesta manhã. Temos dois voos atrasados, por conta de atrasos no Aeroporto de Congonhas, mas eles pousaram no BH Airport e já têm previsão de partida. São eles: JJ3059 e G31303”, disse, em nota, a concessionária.





Aqueles que teriam o Rio de Janeiro como escala, foram realocados para partidas imediatas, enquanto os que tinham a capital fluminense como destino final tiveram sua ida remarcada para ao longo do dia.





A Latam e a Azul, que também operam na manhã desta segunda, afirmaram que não houve nenhuma alteração motivada pelas paralisações em seus voos.