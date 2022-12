Greve dos aeronautas: cancelamento de voo de BH para o RJ gera transtornos

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Movimento prever paralisação das decolagens entre 6h e 8h no aeroporto de Confins (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Leia tamém: Greve dos aeronautas pode gerar efeito cascata em Confins

Um cancelamento de voo causado pela greve dos aeronautas, que ocorre na manhã desta segunda-feira (19) em diversos aeroportos brasileiros, gerou transtornos e fila no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira.O voo, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sairia de Belo Horizonte às 09:05 e foi cancelado cerca de uma hora antes do embarque.De acordo com a Gol, empresa responsável voo, ainda não há previsão para remanejamento dos passageiros que iriam para o Rio de Janeiro. A empresa afirmou que há outro voo para o Rio às 11h05, mas que não há garantia que haverá a realocação para este horário.Uma passageira, que não quis se identificar, afirmou que a empresa está remanejando os passageiros para outros voos, mas que isso vai gerar grandes atrasos. No seu caso, ela chegaria no Rio de Janeiro às 11h e agora só chegará às 15h.Com o cancelamento, uma grande fila se formou no guichê da empresa.Já os passageiros que usariam o Santos Dumont como escala para outros destinos estavam sendo colocados em outros voos, para que não fossem prejudicados pelo cancelamento.