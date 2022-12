Valadares: jovem pula no rio Doce e desaparece

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados no fim da tarde deste domingo (18/12) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um jovem de 20 anos desapareceu após uma brincadeira com a cheia do rio Doce, em Governador Valadares, neste domingo (18/12). A suspeita é que ele tenha sido carregado pela correnteza.





O desaparecimento foi reportado pelos moradores por volta das 17h. Os bombeiros iniciaram as buscas no fim da tarde, suspenderam ao anoitecer e devem retomá-las nesta segunda-feira (19/12).Segundo testemunhas, o rapaz pulou no rio e não foi mais visto. O rio está com o nível alto devido às chuvas que vem atingindo Minas Gerais nos últimos dias.Pelo menos três equipes dos bombeiros participam das buscas.