Dívida de drogas e assédio: homem é carbonizado em Minas

Os policiais militares foram acionados quando a vítima deu entrada na UPA da cidade com diversas queimaduras, além de dois cortes na cabeça e no braço direito. Ele morreu na unidade de saúde.

Os PMs, então, começaram a conversar com familiares da vítima para compreender as causas do homicídio. Na conversa com as pessoas, os policiais descobriram que a vítima é de Belo Horizonte, mas que foi morar em Itabirito depois de receber muitas ameaças de morte por causa de dívidas com o tráfico na capital.

Ele também conseguiu um trabalho como motoboy de uma lanchonete. Contudo, foi demitido após descobrirem que ele furtava parte do dinheiro das vendas e do delivery. O homem chegou a admitir para os familiares que devia R$ 4 mil em drogas.

Sem lugar para ficar, a vítima passou as duas últimas semanas morando na rua. Ele ficava em um ponto de coleta de lixo, próximo à entrada de um laticínio da cidade.

Nos últimos dias ele foi acusado de assediar mulheres pelas ruas da cidade. Inclusive, uma das denúncias era de uma das irmãs dele.

Quando os policiais foram checar os antecedentes criminais da vítima, descobriram, ao menos, seis boletins de ocorrência abertos contra ele pelos crimes de lesão corporal, furto, roubo, ameaça, receptação e prática de ato obsceno em local público.

No local em que o corpo foi encontrado não havia câmeras de segurança. O caso será investigado pela delegacia da cidade.