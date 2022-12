Dois corpos carbonizados são encontradas em casa incendiada em Juiz de Fora

Incêndio destruiu toda a casa onde os corpos de dois homens foram encontrados carbonizados (foto: CBMMG)

Um incêndio em uma residência no Bairro Novo Benfica, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, provocou a morte de dois homens, que foram encontrados carbonizados,na noite de quinta-feira (8/12).

O chamado do incêndio chegou à Central de Operações dos Bombeiros por volta de 20h. Duas viaturas e dois caminhões pipas foram enviadas ao local para combater ao fogo.

Depois de cotrolar o incêndio na sala, os militares encontraram os dois corpos carbonizados. Segundo vizinhos, um era o morador da casa e o outro, um amigo, que estaria de visita. Mas, oficalemnte, as duas vítimas ainda não foram identificadas.

As causas do incêndio também não foram esclarecidas e somente deverão ser conhecidas depois da finalização do trabalho da perícia da Polícia Civil, que esteve no local e iniciou os trabalhos logo após o fogo ter sido debelado.