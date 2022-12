STJ cassa decisão que anulava condenação de Farah

Pena de Farah e ex-policial é aumentada de 14 para 16 anos (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)



Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento e aumentou a pena, de 14 para 16 anos, de Luciano Farah e do ex-policial militar Edson Nogueira, responsáveis pelo assassinato de Anderson de Carvalho no Bairro Chácaras Campestre, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.









O ministério público (MPMG) recorreu da decisão no STJ, que reconheceu a validade do julgamento e autorizou a análise dos argumentos apresentados para aumentar as penas dos criminosos.





Na última terça-feira (6/12), a 2ª Câmara Criminal do TJMG retomou o julgamento, mantendo a condenação da dupla e aumentando a pena dos réus.

Dupla assassinou promotor de Justiça

Dez dias depois de matar Anderson, Farah e Edson, também, assinaram o promotor de Justiça Francisco Lins do Rêgo , conhecido como Chico Lins. Pelo crime, a dupla foi condenada em 2004 pelo Tribunal do Júri, o julgamento chegou a ser anulado, mas em 2009 eles foram condenados novamente a penas de 21 e 23 anos de prisão.





O membro do MPMG estava à frente de uma força-tarefa que investigava a máfia dos combustíveis, que era composta por donos de postos que tinham esquemas de fraude na composição química da gasolina e sonegar impostos.

