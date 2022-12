Greve de aeronautas: tripulantes iniciam paralisação em Confins

Aeroporto Internacional de Confins ainda não registra atrasos (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)





Pilotos e comissários de bordo deram início, a partir das 6h desta segunda-feira (19), a paralisação diária nos principais aeroportos do país, incluindo o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.





movimento , organizado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), ocorre respeitando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) da origatoriedade de manter as atividades de 90% dos comissários e pilotos durante a paralisação.





Segundo o sindicato, 100% dos tripulantes estarão a postos, mas 1% a 2% deles atrasarão os voos.

Início do movimento não gera atrasos





De acordo com Ronie Gaião, diretor de Regulamentação e Convenções Coletivas do SNA, a adesão à paralisação depende da tripulação de cada voo e isso explica a partida de aeronaves dentro do horário definido para o movimento.





Ronie destacou ainda que a paralisação ocorre simultaneamente em nove aeroportos Brasil. Em terminais com maior quantidade de voos, atrasos já estão sendo registrados.

Leia também: Veja se o seu voo será afetado pela greve de pilotos e comissários

No início da manhã desta segunda, nos aeroportos de Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Santos Dumont (RJ), houve registros de atrasos.





Apesar do início tranquilo do movimento em Confins, é possível que os atrasos em outros aeroportos gere um efeito cascata que possa ser sentido ao longo do dia pelos passageiros do terminal mineiro.





Caso sejam registradas negativas de decolagem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, esse efeito dominó pode ser sentido de forma ainda mais acentuada.