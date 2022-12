Veja se o seu voo será afetado pela greve de pilotos e comissários

Voos poderão ser afetados pela greve dos aeronautas no Aeroporto Internacional de Confins (foto: Divulgação) A greve dos pilotos e comissários, marcada para começar nesta segunda-feira (19/12), deve afetar mais de 40 voos previstos para o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) definiu que pilotos e comissários de bordo cruzarão os braços durante duas horas - das 6h às 8h -, por tempo indeterminado.









Além de Confins, a categoria decidiu que a paralisação se estende por outros terminais importantes do país: Congonhas (São Paulo), Guarulhos, também em São Paulo; Galeão e Santos Dumont, ambos no Rio de Janeiro; Viracopos, em Campinas (SP); e nos aeroportos de Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).

Cerca de 20 voos, previstos para decolar na manhã desta segunda-feira, serão afetados pela grave. O SNA afirmou que as companhias aéreas vão definir os novos horários das viagens durante o dia. Voos ao longo do dia podem ser afetados tmabém, com o efeito cascata dos possíveis atrasos em conexões e escalas.

Veja horário, destino e número dos voos que serão afetados, inicialmente, em Confins

06:05 Recife - 2111

06:10 Natal - 1857

06:30 Fortaleza - 2791

06:50 Marabá - 4088

06:55 Ipatinga - 4029

07:00 Vitória - 4413

07:05 Uberlândia - 4377

07:05 Curitiba - 4060

07:10 Goiânia - 2957

07:10 São José do Rio Preto - 2756

07:15 São Paulo - Guarulhos - 4522

07:20 Florianópolis - 2967

07:20 Brasília - 4105

07:25 Viracopos - 4043

07:25 Rio de Janeiro - Santos Dumont - 2986

07:25 São Paulo - Congonhas - 3058

07:30 Fortaleza - 2107

07:30 Ribeirão Preto - 4364

07:30 São Paulo - Congonhas - 4106

07:35 Montes Claros - 4421

07:35 São Paulo - Guarulhos - 3598

07:45 Salvador - 2982