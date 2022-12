Loja pega fogo no Castelo; chamas e fumaça assustam moradores

Um galpão com utensílios de cozinha e materiais plásticos pegou fogo na manhã deste domingo (18/12), na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Castelo, Região da Pampulha.

Em vídeo, é possível ver a fumaça preta saindo do telhado do galpão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura cedeu por causa da ação do fogo.

Quatro equipes dos militares estão no local combatendo as chamas e iniciando as ações de rescaldo.

A princípio, não há vítimas.

Segundo o tenente Gabriel do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte de estoque da loja. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Bombeiros estão no local para controlar as chamas (foto: Clara Mariz/EM/D.A Press)

Assustados, moradores próximos ao local filmaram o incêndio.



A Cemig foi acionada pois a rede elétrica foi atingida. A Defesa Civil também foi chamada devido ao risco estrutural.